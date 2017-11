Ile Wielka Brytania zapłaci za brexit? Londyn mięknie

Theresa May, premier Wielkiej Brytanii

Number 10/Flickr CC by 2.0

Chociaż oficjalnego dokumentu jeszcze nie ma i kwota, na którą Wielka Brytania rzekomo przystała w różnych źródłach waha się pomiędzy 40 a 55 mld euro. Jeśli jednak pieniądze, które Wielka Brytania byłaby w stanie wyłożyć będą zbliżone do proponowanych sum, negocjacje ruszą.

Ruszą i może uda się nawet jeszcze w grudniu przejść do drugiego etapu rozmów, tak jak wymarzyli sobie Brytyjczycy. Do tej pory rozmowy ślimaczyły się i utykały. Wielkiej Brytanii zależy na porozumieniu w sprawie handlu z Unią, ale Unia chce najpierw zamknąć trzy sprawy: rachunek za rozwód, prawa obywateli UE mieszkających na Wyspach oraz granicę z Irlandią. A kwota, jaką Zjednoczone Królestwo ma wyłożyć w ramach Wykorzystałeś swoją miesięczną pulę 10 tekstów z POLITYKI dostępnych nieodpłatnie w naszym serwisie.

