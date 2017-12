Tragiczne przedstawienie

Przed Trybunałem w Hadze, na oczach kamer, Chorwat Slobodan Praljak wypił roztwór cyjanku potasu, wskutek czego zmarł. W procesie odwoławczym właśnie odczytywano wyrok skazujący go na 20 lat więzienia za zbrodnie wojenne w Bośni. Akt oskarżenia zarzucał Praljakowi naruszenia konwencji genewskich, praw i obyczajów wojennych, a także zbrodnie przeciwko ludzkości – morderstwa, gwałty, deportacje, grabieże, etniczne czystki wobec ludności muzułmańskiej. Jak napisał w oświadczeniu Urząd Prokuratora, ówczesne kierownictwo Chorwacji i prezydent Franjo Tudjman, „popierali ten zbrodniczy cel i przyczynili się do jego realizacji”, dążąc do powstania Wielkiej Chorwacji. Praljaka oskarżono też o nakazanie zniszczenia słynnego XVI-wiecznego mostu w Mostarze w 1993 r., czym – według Trybunału „wyrządził krzywdę muzułmańskiej ludności cywilnej”.

Zanim dobrowolnie wstąpił do armii Republiki Chorwacji, Praljak wykładał filozofię i socjologię, miał dyplom inżyniera, ukończył też Akademię Filmową i Teatralną w Zagrzebiu.