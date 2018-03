Tomasz Zalewski Dyplomacja według Trumpa Ostry Mike Donalda Trumpa uwierają ludzie, którzy nie zgadzają się z nim we wszystkim. Dlatego nowym szefem Departamentu Stanu USA zostaje radykalny Mike Pompeo.

Aaron P. Bernstein/Bloomberg/Getty Images Mike Pompeo, jeszcze jako szef CIA, z rewerencją witany w Kongresie. Był kimś więcej niż dyrektorem CIA. Po porannych briefingach z Donaldem Trumpem Mike Pompeo zostawał w Białym Domu na dłużej, by przedyskutować wszystko, co prezydentowi leżało na sercu. Stał się jego najbliższym doradcą i – jeśli nie liczyć Ivanki – najbardziej podobno zaufanym powiernikiem. Jak powiedział Trump, nadają na tych samych falach. Łączy ich podobne widzenie świata i jego problemów. Dlatego nikogo nie zaskoczyło, że zwolnionego sekretarza stanu Rexa Tillersona (z którym nie zgadzał się w kluczowych sprawach i który publicznie nazwał go „debilem”) Trump zastąpił Mikiem Pompeo.

Był kimś więcej niż dyrektorem CIA. Po porannych briefingach z Donaldem Trumpem Mike Pompeo zostawał w Białym Domu na dłużej, by przedyskutować wszystko, co prezydentowi leżało na sercu. Stał się jego najbliższym doradcą i – jeśli nie liczyć Ivanki – najbardziej podobno zaufanym powiernikiem. Jak powiedział Trump, nadają na tych samych falach. Łączy ich podobne widzenie świata i jego problemów. Dlatego nikogo nie zaskoczyło, że zwolnionego sekretarza stanu Rexa Tillersona (z którym nie zgadzał się w kluczowych sprawach i który publicznie nazwał go „debilem”) Trump zastąpił Mikiem Pompeo. Ich zażyłość i wspólnota poglądów rokują, że polityka zagraniczna Trumpa, jeśli o czymś takim w ogóle można mówić, nabierze spójności. Za Tillersona, którego działania prezydent sabotował tweetami, w Departamencie Stanu panował chaos i dezorientacja. Ustępujący szef dyplomacji był zwykle ignorowany, chociaż w sojuszu z ministrem obrony Jamesem Mattisem i doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego H.R. McMasterem udawało mu się czasem powstrzymać Trumpa przed najbardziej skrajnymi posunięciami, jak zerwanie porozumienia nuklearnego z Iranem. Po zmianie Departament Stanu powinien grać z Białym Domem w harmonii. Ale jaką melodię? Poglądy samego Trumpa nie są jasne, więc jeżeli pozostanie dłużej pod urokiem Pompeo i ten ostatni wygra walkę o dostęp do ucha prezydenta, jego nominacja (o ile przejdzie przez Senat) może się okazać kluczowa dla obecnej administracji. Przeszłość Pompeo pochodzi z rodziny włoskich imigrantów. Urodził się 54 lata temu w Orange w Kalifornii, skończył akademię wojskową w West Point z najlepszym wynikiem na roku i prawo na Uniwersytecie Harvarda, gdzie – tak jak chwilę wcześniej Barack Obama – współredagował prestiżowy „Harvard Law Review”. W przerwie między nauką na tych uczelniach służył w armii, m.in. w Europie, i doszedł do rangi kapitana. Po studiach zaczął karierę prawniczą, ale szybko przeszedł do biznesu, zakładając wraz z kolegami z West Point wytwórnię części do samolotów Thayer Aerospace. Już wtedy związał się z potężnymi sponsorami Partii Republikańskiej (GOP), braćmi Koch, którzy pomogli w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia. W 2010 r. wystartował w wyborach do Izby Reprezentantów w stanie Kansas. Był jednym z kandydatów Tea Party, ultrakonserwatywnego i nacjonalistycznego ruchu w GOP, skłóconego z republikańskim establishmentem. W Kongresie zasiadał w komisjach wywiadu i specjalnej komisji ds. ataku islamistów na konsulat USA w Benghazi, gdzie należał do najbardziej zagorzałych oskarżycieli Hillary Clinton. Wtedy to zwrócił na siebie uwagę Trumpa, który po swoim zwycięstwie wyborczym powierzył mu kierownictwo CIA. Jak się okazało, nikt inny nie nadawał się lepiej do naprawienia jego stosunków z wywiadem, zepsutych po inwektywach i oskarżeniach, że agenci zmyślili powiązania trumpistów z Rosją. Zręcznie lawirując, Pompeo powiedział, że CIA miała rację, zarzucając Rosji próby pogrążenia Clinton, ale dodał, że wcale nie zdecydowało to o wyniku wyborów. Okazał się też dobrym menedżerem i zyskał sympatię funkcjonariuszy odpowiedzialnych za stosowanie po ataku 11 września brutalnych metod przesłuchań. Pompeo bronił ich, twierdząc, że np. sławetny waterboarding to nie tortury, i uzasadniając wyższą koniecznością tajne więzienia CIA dla terrorystów. Krytykował też Obamę za zapowiedź zamknięcia więzienia w Guantanamo. Kiedy doszło tam do strajku głodowego, powiedział, że na jego oko głodujący więźniowie muzułmanie przybrali na wadze. Wyznawców islamu w USA hurtowo podejrzewa o nielojalność wobec państwa i konstytucji. Nawiasem mówiąc, przejmująca po Pompeo ster CIA Gina Haspel – pierwsza kobieta na tym stanowisku – za prezydentury George’a W. Busha nadzorowała torturowanie zatrzymanych pod zarzutem terroryzmu i ich wywożenie do krajów rutynowo stosujących te metody. Jako kandydata do zastąpienia Tillersona, Mike’a Pompeo popierał szczególnie Steve Bannon i jego frakcja populistów-nacjonalistów w Białym Domu. Za konkurentkę Pompeo do posady szefa dyplomacji uchodziła ambasador przy ONZ Nikki Haley, ale reprezentuje ona republikański mainstream, któremu nie zawsze po drodze z prezydentem. Zwycięski nominat ideologicznie jest mu zdecydowanie bliższy. W kampanii wyborczej Trump szermował sloganem „America First”, co odczytywano jako zapowiedź izolacjonistycznej polityki zagranicznej. Pompeo używa go nadal, jednak dziś okazuje się, że chodzi po prostu o priorytet interesów Ameryki nawet kosztem innych i utrwalanie jej światowej hegemonii. Emerytowani generałowie wokół Trumpa forsują rozbudowę sił zbrojnych, Pompeo zaś, z którym prezydent dzieli skłonność do konfrontacyjnego podejścia do konfliktów międzynarodowych, umacnia jego wiarę w ich militarne rozstrzygnięcia. Stąd obfitość wojowniczej retoryki prezydenta i jego pogarda dla dyplomacji. Oraz unilateralizm przejawiający się w wycofaniu się z paryskiego porozumienia klimatycznego, w czym Pompeo także go poparł. Superjastrząb Mike Pompeo ma zasłużoną reputację superjastrzębia. Opowiadał się za zbombardowaniem instalacji atomowych w Iranie i „zmianą reżimu” w Korei Północnej, choćby przez zamordowanie Kim Dzong Una. Takich pomysłów, grożących wojnami o niewyobrażalnych rozmiarach, Trump nigdy głośno nie poparł, ale zgadza się z jego krytyką umowy nuklearnej z Iranem. Tu więc zanosi się na eskalację napięcia, z możliwością zbrojnej konfrontacji włącznie. Może to także osłabić szanse pokojowego rozwiązania konfliktu z Koreą Północną, gdzie niespodziewanie pojawiły się iskierki nadziei na sukces po ofercie Pjongjangu podjęcia rozmów z Waszyngtonem. Może to być pułapka na Trumpa, którego natychmiastowa zgoda na spotkanie z Kimem nie wyglądała poważnie. Jeżeli prezydent wycofa się z umowy z Iranem i jego dyplomacją będzie kierował Pompeo, który powiedział, że w rokowaniach z Koreańczykami „nie pójdziemy na żadne ustępstwa”, trudno sobie wyobrazić, by ewentualny amerykańsko-koreański szczyt przyniósł cokolwiek poza legitymizacją stalinowskiego reżimu przez Amerykę. Pompeo różni się z Trumpem tylko w sprawie Rosji, którą postrzega jak typowy przedstawiciel republikańskiej neokonserwatywnej prawicy. Zasiadając w Kongresie i jeszcze w roli dyrektora CIA, potępiał ją za agresję na Ukrainie, ataki na amerykańskie komputery, kampanie dezinformacji i inne próby osłabiania zachodniej demokracji. Nie mówił, jak Trump, o Rosji jako potencjalnym sojuszniku, wraz z Asadem, w walce z tzw. Państwem Islamskim w Syrii. Sankcje na Rosję za Krym prawdopodobnie więc pozostaną, tak jak wzmocniona obecność Amerykanów na wschodniej flance NATO. Czy nowy sekretarz stanu będzie – tak jak jego poprzednik – krytykował rząd polski za naruszanie norm

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.