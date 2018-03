red. Premier Słowacji podał się do dymisji Słowacka ósemka

Masowe uliczne protesty zmiotły premiera zbyt bliskiego biznesowi. Gdyby miesiąc temu ktoś powiedział, że wkrótce zakończy się era Roberta Ficy – najdłużej obok Angeli Merkel sprawującego funkcję szefa rządu w UE – przeciętny Słowak wzruszyłby ramionami. Słowacja cieszyła się opinią stabilnej i przewidywalnej proeuropejskiej wyspy dryfującej na wzburzonym morzu nieliberalizmu. Fico podał się do dymisji po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kušnírovej oraz po masowych demonstracjach, które od początku marca przetaczają się przez kraj. Tylko w ostatni piątek na ulice Bratysławy wyszło ponad 65 tys. ludzi, czyli najwięcej od aksamitnej rewolucji z 1989 r. Były premier jest oskarżany o ustawianie dziennikarzy w roli wrogów publicznych i zbudowanie niezdrowego systemu współzależności polityków i biznesmenów, który mógł przyczynić się do śmierci dwojga młodych ludzi. Demonstrujący domagają się schwytania morderców i kontynuowania rozpoczętego śledztwa w sprawie Kuciaka. A do tego, ich zdaniem, trzeba odsunąć ugrupowanie Ficy od władzy w wyniku przyspieszonych wyborów. Jednak dla Ficy to zbyt ryzykowny krok. Po zabójstwie Kuciaka jego Smer–SD stracił 5 punktów proc. w sondażach i najpewniej będzie tracił dalej. Fico zgodził się odejść, ale wyznaczył

