Amerykańsko-chińska wojna o cła Chiny gonią, Stany uciekają

Zaczęła się wojna celna między USA a Chinami. Gospodarki obu państw są silnie połączone, może zbyt silnie. Rząd Donalda Trumpa przymierza się do wprowadzenia ceł na chińskie produkty o łącznej wartości 50 mld dol. rocznie, barierami objęto już stal, aluminium i panele słoneczne. Chińczycy nie pozostają dłużni, ich lista towarów do ewentualnego oclenia obejmuje 128 pozycji za 3 mld dol., w tym wino, orzechy, wieprzowinę i stalowe rury. Oba kraje mają jeszcze szerokie pole manewru, np. gdy Chiny zechcą dotkliwie skarcić amerykańskich producentów, ograniczenia dotkną ziarno soi, sorgo i samoloty Boeinga. Na taką licytację światowe giełdy zareagowały gwałtownymi spadkami, prewencyjnie przygotowując się do wielostopniowej wojny handlowej. W sporze chodzi nie tyle o orzechy, stal, czyli kilkaset miliardów nadwyżki chińskiego eksportu, ile o ambicje Chin, by w ciągu kilku lat wysforować się na pozycję globalnego lidera nowoczesnych technologii. Wiadomo (to także tezy najnowszego amerykańskiego śledztwa, na podstawie jego ustaleń Trump wprowadza cła), że Państwo Środka goni do nowoczesności, wykradając dane i technologie, zmuszając firmy działające w Chinach do ich przekazania lub przejmując innowacyjne przedsiębiorstwa. Do tego na szereg usług internetowych założyło cenzorskie blokady. Takie metody podkopują amerykańską do

