red. Londyn bierze się za rosyjskich bogaczy Miecz nad Londongradem

Joseph Plotz/Wikipedia Londyn zamierza zamrażać majątki rosyjskich oligarchów powiązanych z Putinem. Czy Londyn zareagował dostatecznie ostro na powszechnie przypisywaną Rosji zbrodnię na brytyjskim terytorium? Zbiegiem okoliczności w dwa tygodnie po tej zbrodni wszedł tam w życie bezprecedensowy radykalny instrument walki z przestępczością zorganizowaną: Unexplained Wealth Order (UWO), czyli nakaz dotyczący majątku niewyjaśnionego pochodzenia. Agendy bezpieczeństwa, policja do zwalczania najcięższych zbrodni i władze skarbowe mogą zwrócić się do sądu, aby nakazał podejrzanej osobie udowodnić, że jej majątek – powyżej 50 tys.

