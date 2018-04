red. Coraz mniej ptaków za oknem Europa bez skowronków? W ciągu 40 lat z naszego kontynentu zniknęło 400 mln ptaków.

Friedhelm Adam/Getty Images Skowronek zwyczajny, zwany też polnym. Nie tylko spóźniona wiosna jest winna temu, że mamy coraz mniej ptaków za oknem. Francuscy naukowcy ogłosili właśnie najnowsze ustalenia dotyczące tamtejszych obszarów wiejskich. W ciągu ostatnich 15 lat populacje skowronków, cierniówek i ortolanów zmniejszyły się o jedną trzecią, a świergotków łąkowych o dwie trzecie. Biolodzy alarmują o katastrofie ekologicznej, pustynnieniu francuskich pól i łąk, bo spadki dotyczą szeregu ptaszków uchodzących za niezagrożone. Podobny trend notowany jest w całej Unii Europejskiej.

