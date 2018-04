red. Rosja wydaliła amerykańskich dyplomatów Wet za wet

TASS/Forum Rosja w przekazie do swoich obywateli odgrywa teraz rolę niewinnej ofiary i domaga się konsularnego dostępu do swojego obywatela Skripala. Rosja wydali 60 amerykańskich dyplomatów w odpowiedzi na wcześniejszy identyczny ruch Waszyngtonu. Zamknie też amerykański konsulat w Petersburgu. Natomiast do zamknięcia tego numeru POLITYKI nie było jeszcze rosyjskiej decyzji w sprawie dyplomatów z pozostałych 19 państw, które wzięły udział w tej największej historycznie akcji dyplomatycznej przeciwko Rosji. Ale oni też mogą się już pakować. Wcześniejsze wyrzucenie z krajów zachodnich ponad 120 rosyjskich dyplomatów to reakcja na próbę otrucia w Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala.

