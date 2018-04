red. Fidesz znów rządzi 3:0 dla Orbána Viktor Orbán poprowadził swoją partię do trzeciego z rzędu triumfu wyborczego. Z konstytucyjną większością w parlamencie.

Zsolt Szigetbary/EPA/PAP Partia Orbána wraz z KDNP w ostatnich wyborach zdobyła blisko 49 proc. głosów. Stało się, co się miało stać. Fidesz, razem z koalicyjną Chrześcijańską Demokratyczną Partią Ludową (KDNP), zdobył blisko 49 proc. głosów, co przełożyło się na 134 mandaty w 199-osobowym parlamencie, co daje większość dwóch trzecich (wyniki po przeliczeniu 96 proc. głosów). W okręgach jednomandatowych Fidesz przegrał w czterech, w tym w Budapeszcie. Nacjonalistyczny Jobbik uzyskał 25 mandatów. Dużo mówi się o nieporadności opozycji – i słusznie, bo zamiast jednoczyć siły, każdy wystawiał swojego kandydata.

