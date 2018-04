Niemcy nie chcą wydać Carlesa Puigdemonta

Na razie nie będzie ekstradycji z Niemiec do Hiszpanii byłego szefa autonomii katalońskiej Carlesa Puigdemonta. Co gorsza – dla rządzącej prawicy premiera Rajoya – tygodnik „Der Spiegel” podaje, że Niemcy chcą, aby unijna Bruksela mediowała między rządem hiszpańskim a katalońskimi niepodległościowcami. Oznaczałoby to fiasko polityki Madrytu, który traktuje sprawę Katalonii jako wewnętrzną. Puigdemont został zatrzymany w Niemczech pod koniec marca na mocy europejskiego nakazu aresztowania wystawionego przez władze hiszpańskie.