Czy spójność Irlandii Północnej znów jest zagrożona?

Mija dwadzieścia lat od porozumienia, któremu nie dawano większych szans. W Wielki Piątek 1998 r. osiągnięto polityczny kompromis kończący długi i krwawy konflikt w Irlandii Północnej. Mało kto wierzył, że utrzyma się dłużej niż kilka miesięcy. Ale utrzymał się i dał Zielonej Wyspie dwie dekady pokoju i rozwoju. Dziś Europa staje przed wyzwaniami wymagającymi podobnej determinacji. Takiej, jaką wykazali ówcześni liderzy Republiki Irlandii i Wielkiej Brytanii, Bernie Ahern i Tony Blair, amerykański senator George Mitchell, który z poparciem prezydenta Billa Clintona moderował negocjacje, a także reprezentanci głęboko zwaśnionych obozów politycznych: republikańskich narodowców i probrytyjskich lojalistów, działacze organizacji obywatelskich, w tym ruchu kobiecego.

