Abiy Ahmed: nowy premier Etiopii

Od 2 kwietnia Etiopia ma najmłodszego przywódcę w Afryce, choć większość jego rodaków zwraca przede wszystkim uwagę na to, że 41-letni Abiy Ahmed jest pierwszym premierem wyznającym islam oraz pierwszym pochodzącym z ludu Oromo. Mimo że do tej grupy etnicznej należy co trzeci mieszkaniec kraju, to dzięki sprytnym rozgrywkom politycznym cała władza spoczywała dotąd w rękach reprezentantów mniejszości, którzy doprowadzili Etiopię do rozkwitu gospodarczego, ale kosztem praw człowieka, między innymi przymusowych wysiedleń tysięcy Oromo. Dlatego od trzech lat w zamieszkiwanych przez nich regionach dochodzi do gwałtownych manifestacji, władze dwukrotnie wprowadzały już stan wyjątkowy, a w starciach z siłami mundurowymi zginęło kilkaset osób. Wybór Ahmeda na nowego premiera, po niespodzi

