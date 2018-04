Adam Leszczyński Polacy przestaną kochać Amerykę? Miłość łapie rdzę Przez długie lata, niezależnie od okoliczności, Polacy kochali Amerykę gorąco i ślepo. To miałoby się teraz zmienić?

Photo 12/UIG/Getty Images Statek z imigrantami dopływający do Nowego Jorku, lata 90. XIX w. Polscy chłopi z zachwytem pisali potem do kraju, jak dobre jest życie w USA. Polska miłość do Ameryki ma długą historię, sięgającą przynajmniej czasów masowej emigracji z lat 80. i 90. XIX w. Była to emigracja ludowa: za ocean jechali ubodzy chłopi, którzy z zachwytem pisali do rodzin w kraju o tym, jak dobre jest życie w USA. Jeden z takich emigrantów pisał w liście do rodziny w 1890 r.: „Zaprawdę, rodzice drogie, wam powiadam, gdy mi się spomni ta krajowa praca i bida, to mi skura zadrży, muwie prawdę, że człowiekowi musi skura zadrżyć, bo bez tyle lat pracowałem i żona moja i zawsze bida była i lycho się zjadło, a tu człowiek żyje i jeszcze piniądz może odłożyć.

Polska miłość do Ameryki ma długą historię, sięgającą przynajmniej czasów masowej emigracji z lat 80. i 90. XIX w. Była to emigracja ludowa: za ocean jechali ubodzy chłopi, którzy z zachwytem pisali do rodzin w kraju o tym, jak dobre jest życie w USA. Jeden z takich emigrantów pisał w liście do rodziny w 1890 r.: „Zaprawdę, rodzice drogie, wam powiadam, gdy mi się spomni ta krajowa praca i bida, to mi skura zadrży, muwie prawdę, że człowiekowi musi skura zadrżyć, bo bez tyle lat pracowałem i żona moja i zawsze bida była i lycho się zjadło, a tu człowiek żyje i jeszcze piniądz może odłożyć. (…) Ja teraz tłusty i wesoły, bo nic się nie narobię, nazywa się że robie, ale moja robota to bawienie się” [zachowano ortografię oryginału]. Ameryka nie zawsze witała imigranta przyjaźnie – Polacy wiedzieli, że życie bywało tam ciężkie – ale w zamian obiecywała wielką nagrodę. Inny ubogi Polak pisał: „W Ameryce daleko lepi, jak w kraju […]. Tu można się łatwo do każdy roboty dostać. Za mieszkanie płace 4 talary, mam 5 izbów, mam wode w kuchni, od krana to się można wody napić, słowem wszystkie wygody. Żyjema sobie daleko lepi, jak Pani Gacka w Dobrzejewie. Bo w Ameryce to każdyn człowiek sobie pożumnie [porządnie] żyje, bo na to zarobi”. Warto przypomnieć, że pisano to w momencie, w którym w USA narastała wrogość wobec imigracji z katolickich krajów Europy. Irlandczyków i Włochów traktowano jak obywateli trzeciej kategorii. W 1891 r. w Nowym Orleanie tłum zlinczował 11 włoskich imigrantów. Europejczyków ze Wschodu uważano za niewiele lepszych od Afrykanów: w oczach anglosaskich protestantów uchodzili za brudnych, zacofanych i zabobonnych dzikusów, często zdradzających przy tym skłonności do terroryzmu i socjalizmu. Popularność idei eugenicznych w USA na początku XX w. historyk Matthew Connelly z University of Columbia – autor poruszającej monografii ruchu eugenicznego – przypisuje w znacznej mierze właśnie lękowi przed imigracją z Europy Wschodniej (ale także z Azji). To w rodzinach mnożących się jak króliki, brudnych i prymitywnych imigrantów należało stosować kontrolę narodzin. Kongresy ruchu eugenicznego „New York Times” opisywał w latach 20. XX w. pod nagłówkami, które mówiły o lęku przed „skalaniem rasy”. Coca-cola i kolorowe krawaty. Nieliczni imigranci, którzy wracali z USA do ziemi ojczystej, opowiadali o wyniszczającej pracy, bez której o dolarach nie sposób było nawet marzyć. W latach 20. XX w. Władysław Orkan, syn drwala, pisał o takich powrotach: „Wrócili jeszcze na ojczyznę umrzeć, ale z nich już w gazdostwie niewiele pociechy. Wyssała im siły Ameryka. Krwawo zaprawdę te dolary zdobyte. I refleksja się smutna zastanowi: czy warte straconego zdrowia. – W chwilach szczerości, gdy chwalba minęła, przyznają się też, jak tam ciężko było. – Powiem wam – mówił mi jeden z takich inwalidów – tam ino bisness, dudki. Człek pracujący za maszynę stoi. Ino sie kości mijają. Jakby tu człek tak pracował, jako tam, w tej Ameryce, toby sie na kamieniu szczerym chleba dorobił”. Mimo to miłość polskiego ludu do Ameryki pozostała głęboka i niewzruszona. W 1952 r. w warszawskim Arsenale stalinowskie władze PRL – dla których USA było świeckim szatanem, ostoją imperializmu, kapitalizmu i głównym wrogiem – urządziły wystawę propagandową „Oto Ameryka”. Pokazano na niej m.in. coca-colę oraz kolorowe krawaty, wówczas chętnie noszone przez bikiniarzy, a dla władzy będące symbolem zachodniego, konsumpcyjnego zepsucia. „Skutki wystawy były straszliwe – wspominał pisarz Marek Hłasko. – Godzinami czekało się w kolejce na wejście, gdyż ludzie chcieli zobaczyć cokolwiek amerykańskiego; ludzie chcieli zebrać jakiekolwiek informacje o kraju czterdziestu ośmiu gwiazd”. Chociaż na wielkich fotografiach pokazywano zdjęcia linczowanych czarnych Amerykanów, a w gablotach miniaturowe szpiegowskie aparaciki fotograficzne, lud polski wiedział swoje. Ameryka kojarzyła się w siermiężnym PRL z tym, co najlepsze: dobrobytem i wolnością. „Mało kto zdaje sobie sprawę – pisał w „Dzienniku 1954” Leopold Tyrmand – że od końca wojny trzy czwarte konsumpcji odzieżowej polskiego społeczeństwa zaspokaja zagranica, przeważnie Ameryka. Najpierw była UNRRA, Rada Polonii Amerykańskiej, Joint i tuzin innych organizacji pomocowych, które między innymi zastępowały polski przemysł odzieżowy i ubierały Polaków”. W opowiadaniu Andrzeja Szczypiorskiego „Amerykańska whisky” butelka otrzymana od obcokrajowca – symbol lepszego życia – staje się powodem zguby bohatera, oskarżonego o knowania z imperialistami. Chociaż propaganda PRL do końca nie ustawała w próbach zohydzania Ameryki, skuteczność tych zabiegów raczej nie była duża. Często były wręcz przeciwskuteczne: kiedy w 1986 r., w odpowiedzi na przysłane z amerykańskich darów do pogrążonej w kryzysie PRL mleko w proszku, rzecznik rządu Jerzy Urban zapowiedział wysłanie 5 tys. śpiworów i koców dla bezdomnych w Nowym Jorku, zostało to odebrane jako pokaz nieprawdopodobnego tupetu. Wielu Polakom trudno było uwierzyć, że w Ameryce w ogóle mogą być bezdomni, którym potrzebna jest pomoc. Irak jest nasz. Ta sympatia do USA pozostała także po 1989 r. Jednym z największych życiowych triumfów Lecha Wałęsy – zaraz po Noblu – było przemówienie w amerykańskim Kongresie 15 listopada 1989 r. Dostał oklaski na stojąco. Później politycy demokratycznej III RP, niezależnie od barw partyjnych, traktowali Stany Zjednoczone jako najbliższego strategicznego sojusznika, gwaranta polskiej niezawisłości i tarczę ochronną wobec nawrotów rosyjskiego imperializmu. Polska poparła amerykańską wojnę w Afganistanie (2001 r.) oraz w Iraku (2003 r.). Liczący się politycy zrobili to niemal jednogłośnie. Według OBOP (badanie z marca 2003 r.) aż 58 proc. Polaków było za wysłaniem wojska na wojnę, ale na tyły, a 21 proc. zgadzało się na wysłanie polskich żołnierzy na front. Przypomnijmy, że atak na Irak był dokonany pod fałszywymi pretekstami, o czym wielu naszych polityków doskonale wiedziało (nawet jeśli po fiasku okupacji nie chciało się do tego przyznać). Saddam Husajn był krwawym dyktatorem, ale ani nie miał broni masowego rażenia, ani nie wspierał islamskiego terroryzmu – wprost przeciwnie. Poszlakowe dowody zostały w znacznej mierze sfabrykowane przez ówczesną administrację George’a W. Busha, która w inwazji na Irak widziała początek ideologicznej krucjaty zmierzającej do przemeblowania Bliskiego Wschodu. Zastrzeżenia wobec wojny w Iraku miała duża część europejskiej opinii publicznej. Na Zachodzie były masowe protesty; w Polsce protestowały małe grupki. Media były niemal jednogłośnie „za”. Amerykański sekretarz obrony Donald Rumsfeld nazwał wówczas Francuzów i Niemców „starą Europą”, którą przeciwstawił „nowej Europie”: prodemokratycznej, prorynkowej i – co się rozumie samo przez się – proamerykańskiej. Polscy politycy zaakceptowali także wykorzystanie lotniska w Szymanach jako punktu przerzutowego dla podejrzanych o terroryzm. Część z nich Amerykanie torturowali później w pobliskich Kiejkutach; wśród uwięzionych miał być Chalid Szejk Mohammed, jeden z organizatorów zamachów na World Trade Center w 2001 r. W Polsce rządziło wówczas SLD. Jego najważniejsi politycy – prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Leszek Miller czy wiceminister obrony Janusz Zemke – twierdzili (i twierdzą dziś), że nie wiedzieli o tym, co na polskiej ziemi robili z więźniami Amerykanie. Rachunkiem za sojusz z USA był wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2014 r., który uznał, że Polska doskonale wiedziała, co działo się na jej terytorium, że prowadziła śledztwo w tej sprawie bezskutecznie i w przewlekły sposób, a dwóm skarżącym Polskę byłym więźniom przyznał wysokie odszkodowanie. Ostatni sojusznik. Niewzruszonym sojusznikiem USA jest także obecny rząd PiS. Skłócony z Niemcami i Rosją, nieufny wobec Unii Europejskiej, PiS liczy na USA jako głównego gwaranta polskiego bezpieczeństwa. Blisko mu także politycznie do populizmu Donalda Trumpa. Podczas wizyty w Warszawie w lipcu 2017 r. prezydent Trump wygłosił na pl. Krasińskich głośne przemówienie, w którym mówił o konieczności obrony „cywilizacji” przed agresywnym islamizmem oraz wychwalał przywiązanie do wiary i tradycji. Jego przemówienie zostało doskonale przyjęte przez polityków rządzącej partii, którzy dostrzegli w Trumpie bojownika o konserwatywne wartości (mimo długiej historii publicznych kłamstw, oszustw i kolejnych rozwod

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.