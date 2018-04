red. Afrykański król Mswati III zmienia nazwę swojego państwa eSwatini, dawniej Swaziland

Themba Hadebe/AP/Fotolink Mswati III rządzi 1,3 mln dusz między RPA a Mozambikiem, jest ostatnim władcą absolutnym w Afryce. P podczas uroczystości z okazji swoich 50. urodzin król Mswati III, z dnia na dzień i bez uprzedzenia, zmienił nazwę swojego królestwa, ze Swazilandu na eSwatini. Pół wieku niezależności od Londynu to wystarczająco długo – argumentował – aby lud Swazi zgubił brytyjski kolonialny „land” w swojej nazwie. A poza tym Swaziland jest często mylony ze Switzerland, choć już na pierwszy rzut oka widać, że jest między oboma państwami co najmniej parę różnic. Mswati III rządzi 1,3 mln dusz między RPA a Mozambikiem, jest ostatnim władcą absolutnym w Afryce, więc może robić, co chce.

Resztą zajmą się poddani, nie jego kłopot. A przeprowadzenie takiej zmiany nie jest wcale łatwe. Trzeba w 200 miejscach zmodyfikować konstytucję, mało tu zresztą używaną, wydrukować nowe pieniądze, zmieniwszy wpierw nazwę banku centralnego, przemalować samoloty Swaziland Airlink, zgłosić się na nowo do ONZ i Commonwealthu, przerobić koszulki sportowe (do tej pory na wielkich zawodach posługiwano się skrótem SWZ, teraz będzie eSW?), uzyskać nową domenę internetową (nowo powstały Południowy Sudan

