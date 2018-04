red. Co czwarty Niemiec pochodzi z zagranicy Republika Federalna Cudzoziemców

W Niemczech żyje dziś rekordowo dużo cudzoziemców – wynika z najświeższych danych. Najwięcej przybywa Polaków i Rumunów. Z końcem ubiegłego roku w tym 82,5-milionowym kraju było zameldowanych już 10,6 mln osób legitymujących się wyłącznie zagranicznym paszportem. To o ponad pół miliona więcej niż rok wcześniej – poinformował Statystyczny Urząd Federalny w Wiesbaden. Najwięcej jest Turków (prawie 1,5 mln), Polaków (867 tys.) i Syryjczyków (niemal 700 tys.). Ci ostatni masowo napływali do Niemiec w latach 2015–16. Porozumienie UE z Turcją, która zgodziła się przyjmować część uchodźców trafiających do Europy, sprawiło jednak, że fala przybyszów z Bliskiego Wschodu wyraźnie opadła. W ubiegłym roku najszybciej przybywało w Niemczech Polaków i Rumunów (po 85 tys.), a nie Syryjczyków, Afgańczyków i Irakijczyków, jak było w roku 2016. Najnowsze dane MSW potwierdzają tę tendencję. W pierwszym kwartale 2018 r. trafiło do Niemiec niespełna 40 tys. osób starających się o azyl. Znacząco rośnie za to liczba obywateli państw Europy Środk

