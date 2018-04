red. Chiny: najdłuższa na świecie przeprawa mostowo-tunelowa Na skróty

Lech Mazurczyk/Polityka Przeprawa skróci czas podróży z Makau do Hongkongu z czterech do pół godziny. Licząca 55 km najdłuższa na świecie morska przeprawa mostowo-tunelowa, o mało wdzięcznej nazwie HKZMB, ma ruszyć lada tydzień. Łączy dwa specjalne regiony autonomiczne na obu brzegach rzeki Perłowej – Hongkong i Makau oraz Zhuhai w prowincji Gungdong. Prowincja ta zwana jest, jeszcze może na wyrost, chińską Kalifornią, z najgęstszą populacją (100 mln mieszkańców w promieniu 150 km) i najszybszym rozwojem oraz kalifornijskimi ambicjami, aby stawiać tu na nowe technologie. Pośrodku rzeki utworzono dwie sztuczne wyspy, aby trasa mostowa, na długość 6,5 km, mogła zanurkować do tunelu, co pozwala na żeglugę bez żadnych ograniczeń.

