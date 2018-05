Maciej Okraszewski Azja się rozwarstwia Niezrównani Przez ostatnie dekady Azja była podziwianym przez resztę świata liderem rozwoju gospodarczego. Dziś znów staje się globalnym liderem – w społecznym rozwarstwieniu.

Kyodo/MAXPPP/Forum Ceremonia otwarcia ulicy Rjomjong w północnokoreańskim Pjongjangu. Na przypadające we wrześniu 70. urodziny Korea chce się pokazać w całkowicie nowym wydaniu. W centrum stolicy zbudowane w latach 50. niskie budynki są zastępowane futurystycznymi wieżowcami. Na wschodnim wybrzeżu trwa budowa kilku pięciogwiazdkowych hoteli, planowany jest też kompleks turystyczny. Do obsługi przybywających gości przeznaczono nowoczesne lotnisko. Trwający od sześciu lat boom budowlany pochłonął już miliard dolarów. Dla jasności: chodzi o Koreę Północną, a nie Południową. Koniec równych szans Choć w powszechnej świadomości mieszkańców Zachodu komunistyczna dyktatura kojarzy się z szarzyzną i niedoborami, to nie do końca prawda.

W dwóch centrach handlowych Pjongjangu można kupić płaszcze Burberry, zegarki Montblanc, 75-calowe telewizory Sony o rozdzielczości Ultra HD, kosmetyki Lancôme. Mimo że krajowe przedsiębiorstwo Pyeonghwa produkuje podróbki zachodnich aut, ze zdjęć turystów i dyplomatów wiadomo, że po północnokoreańskich ulicach jeżdżą też oryginalne Audi A6 czy Hummery na lokalnych tablicach. Na otwartej z pompą w zeszłym roku stołecznej ulicy Rjomjong pnie się w górę więcej wieżowców niż w centrum Warszawy, najwyższy budynek ma 240 m. Czas wolny można spędzać w rozciągającym się na 15 ha aquaparku, ośrodku narciarskim z 10 trasami zjazdowymi, kinie 3D, na boiskach do squasha czy w studiach jogi. Te wszystkie luksusy są niedostępne dla większości obywateli, szczególnie tych ze wsi, gdzie wyzwaniem wciąż pozostają dostawy prądu czy dostęp do leków i zwykłych środków sanitarnych. Ale zbytkami cieszą się donju, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „władcy pieniędzy”. To rosnąca klasa nowobogackich, którzy zaczęli się pojawiać po 2002 r., gdy rząd wydał dekret zezwalający na „prywatną inicjatywę”. Kiedy dziesięć lat później do władzy doszedł nastawiony przychylnie do konsumpcji Kim Dzong Un, drobni handlarze zaczęli się zamieniać w prawdziwych oligarchów. Symbolicznym donju jest Cha Chol Ma: choć jego teść był dogmatycznym komunistą i osobistym sekretarzem Kim Dzong Ila, to dziś ten były deputowany oraz pracownik MSZ uznawany jest za najbogatszego człowieka w kraju, wykorzystującego swoje polityczne koneksje do zdobywania państwowych kontraktów budowlanych. Pojawienie się osławionego „1 proc.” w takim kraju jak Korea Północna przyciąga szczególną uwagę, ale jest tylko symptomem ogólnego trendu w regionie: rosnącego coraz bardziej rozwarstwienia społecznego. Zdaniem ekspertów: będącego wypaczeniem modelu, który przyniósł Azji sukces gospodarczy. W ciągu czterech dekad kontynent wyraźnie się wzbogacił. Jeszcze w 1981 r. aż 1,7 mld jego mieszkańców żyło poniżej granicy ubóstwa, a dziś jedynie 700 mln, i to pomimo ogólnego wzrostu populacji. A wszystko wskazuje na to, że dobra passa lokalnych gospodarek wcale się nie kończy. Brytyjskie konsorcjum badawcze BMI Research prognozuje, że do końca przyszłej dekady połowa całego światowego PKB będzie wytwarzana właśnie w Azji – najwięcej oczywiście w Chinach (które zrównają się z USA), ale wyjątkowo silnym rozwojem będą też mogły pochwalić się Indie, Wietnam, Filipiny oraz Indonezja, a na ich sukcesie korzystać sąsiednie kraje. Jednak dla wielu ich obywateli ta historia sukcesu jest złudna. Według Banku Światowego co czwarty mieszkaniec Azji jest zagrożony ponownym popadnięciem w biedę. Instytucja podkreśla, że dotychczasowym fundamentem azjatyckiego modelu była społeczna mobilność: zasada, że wszyscy mają równe szanse, a o powodzeniu decyduje ciężka praca. Tymczasem według Azjatyckiego Banku Rozwoju dziś przychody nisko wykwalifikowanych kadr maleją, a wysoko wykwalifikowanych rosną, zmniejszając szanse na przejście z jednej do drugiej grupy. Maleją w ten sposób szanse na równy dostęp do edukacji, a na lepsze miejsca pracy trafiają kandydaci z lepszym pochodzeniem społecznym. Choć regionalne PKB rośnie, to większość generowanego przez azjatyckie gospodarki bogactwa trafia do już okrzepniętej finansowej elity. Miliarderzy i biedacy „Gospodarka rynkowa nie może zniszczyć socjalizmu” – mówił w połowie kwietnia sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu odwiedzający kubańskich towarzyszy. Nguyęn Phú Trong komentował w ten sposób wyhamowanie przez Hawanę reform liberalizujących handel i usługi – Latynosi zamrozili eksperyment między innymi dlatego, że najbardziej przedsiębiorczy zaczęli się bogacić niewspółmiernie szybko do reszty obywateli. Komunistyczna Partia Wietnamu nie ma już jednak takich oporów: Pham Nhat Vuong, najzamożniejszy mieszkaniec kraju, zarabia w ciągu jednego dnia więcej niż statystyczny Wietnamczyk z dołu tabeli przez 10 lat, tylko w zeszłym roku powiększył majątek o niemal 2 mld dol. Od pogodzenia się Hanoi z kapitalizmem (największe zyski osiąga już nie państwowe przedsiębiorstwo petrochemiczne PetroVietnam, tylko Samsung – dzięki jego fabrykom Wietnam jest drugim największym eksporterem telefonów komórkowych na świecie) nierównomierności w dystrybucji bogactwa mierzone wskaźnikiem Giniego wzrosły. To wspólne doświadczenia regionu. Na Filipinach mieszka 14 miliarderów, ale 41 proc. obywateli żyje na granicy ubóstwa. W Indonezji to odpowiednio 20 miliarderów i 43 proc. populacji. Według Uniwersytetu Pekińskiego najubożsi Chińczycy, stanowiący jedną czwartą społeczeństwa, posiadają nieco ponad 1 proc. państwowego majątku, za to 1 proc. najbogatszych kontroluje aż trzecią jego część. Najgorzej jest w Indiach: jeszcze w 2016 r. tamtejsza elita finansowa skupiała w swoich rękach 58 proc. krajowego bogactwa, dziś ma już 73 proc. W opublikowanym jesienią eseju ekonomista Thomas Piketty (autor światowego bestsellera „Kapitał w XXI w.”) i jego kolega z uczelni Lucas Chancel przekonują, że nierówności zarobków w Indiach są dziś najwyższe, od kiedy w 1922 r. wprowadzono podatek docho

