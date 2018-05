Marek Ostrowski 50 lat po Maju '68 To był maj „Bądźmy realistami – żądajmy niemożliwego” – to słynne hasło Maja 1968 r. do Francji Macrona już zupełnie nie pasuje. Duch rewolty osłabł, ale jej owoce przetrwały.

TopFoto Paryż 1968 Ekipa prezydenta Emmanuela Macrona chciała ponoć upamiętnić 50. rocznicę maja 1968 r. przez wskazanie wspólnego mianownika rewolty w różnych krajach. Bo i masakra studentów w Meksyku, i Praska Wiosna, rozruchy w USA i Marzec w Polsce. Ale wspólny mianownik jest słaby. Francuski rok 1968 nie był podobny do polskiego – choćby ze względu na różnicę postaw wobec tzw. realnego socjalizmu. Prawda, że słynny uczestnik tamtych wydarzeń Daniel Cohn-Bendit, zapytany o nazwisko przed uniwersytecką komisją dyscyplinarną w Nanterre, odparł: „Kuron-Modzelewski”, na znak solidarności z więzionymi wówczas polskimi działaczami.

Jest najmłodszym prezydentem w historii, nie ma doświadczenia politycznego. Przełamuje francuski stereotyp, że głową państwa powinien być mężczyzna poważny, najlepiej po sześćdziesiątce, który w polityce działał przez całe pokolenie. Francuzom – zawsze solidnie podzielonym na lewicę i prawicę – Macron zaproponował zamknięcie tego podziału. Na płaszczyźnie partyjnej to się udało: stare frakcje poszły w rozsypkę, starzy politycy przestali się liczyć. W mentalności Francuzów podział lewica-prawica pozostał, ale wydaje się, że ludzie po obu stronach z ciekawością i co najmniej przyzwoleniem patrzą, jak Macron idzie na obu nogach – prawej i lewej. Reformy? Zmiany w kodeksie pracy – z wrzaskiem protestu, ale przeszły. Drugi drażliwy punkt – podatek od wielkich majątków, wyjątkowy w skali europejskiej – Marcon jednak zdołał go znacząco obniżyć w myśl zasady: inwestujesz, nie płacisz. Kolejarze, z przywilejami nie do ruszenia, duża emerytura w wieku 50 lat, będą się musieli pogodzić z przełamaniem monopolu kolei. Wreszcie, mimo eurosceptycyzmu Francuzów, Macron jedyny odważnie głosi hasło integracji europejskiej. Natrafia na opór? Raczej symboliczny. – Gdyby dziś głosowano, Macron znów by wygrał, jak przed rokiem – zapewnia pisarz Philippe Besson, autor ostatniej książki „Macron, postać powieściowa”. 1. Francja bardzo się zmieniła przez te ostatnie 50 lat. Dziś politycy i demonstranci zaczynają od zapowiedzi wielkich zmian, a kończą często na drobnostkach, bo na tyle pozwala system. Z Marcem 1968 było dokładnie na odwrót: to dziś przykłada się do niego wielkie historyczne słowa – dni, które wstrząsnęły Francją, wielki obrót dziejów. Ale wielki obrót zaczął się od drobnostki, przynajmniej pozornie. Na krótko przed Majem nagrodę konkursu piosenkarskiego państwowej telewizji ORTF zdobywa solista zespołu Les Elucubration. W piosence denerwuje się na matkę, która mu każe skrócić włosy, choć młodzież zapuszczała długie właśnie po to, by nie przypominać rodziców. Ale autor idzie dalej w prowokacji: chce pigułki antykoncepcyjnej w każdym supermarkecie. Całe pokolenie się buntuje przeciw zastanym porządkom. Właśnie irytujący gorset obyczajowy staje się powodem buntu. W paryskim Nanterre, nowo wybudowanym miasteczku uniwersyteckim, obowiązują wówczas takie same zasady jak w innych akademikach: ścisły rozdział płci, ograniczenie wychodzenia wieczorami i – zgodnie z ówczesną moralnością – zakaz odwiedzin osób odmiennej płci. Pewnego dnia, na rok przed Majem, duża grupa chłopców forsuje drzwi do budynku studentek, gitary i śpiew do rana. Przybywa policja, ale nie decyduje się na szturm. Jednak zajmowanie budynków się powtarza w całej Francji i federacja mieszkańców akademików rozpoczyna kampanię na rzecz zniesienia regulaminu wizyt. Minister sprawiedliwości nieco go łagodzi, ale w wystąpieniu w lutym 1968 r. mówi: „Dopuszczenie chłopców do rezydencji kobiecych naraża młode dziewczyny na zbyt wielkie ryzyko rozbuchania emocji”. Emocje są już jednak rozbuchane. A jak studenci się gromadzą, przynajmniej we Francji, to mowa nie tylko o seksie, lecz i o polityce. To czas wojny w Wietnamie, młodzi Amerykanie palą karty poborowe, w Paryżu studenci wybijają szyby biur American Express, pojawiają się hasła antyamerykańskie, antyimperialistyczne, mnożą się starcia z policją w Dzielnicy Łacińskiej. Wszyscy nagle poznają nazwisko Cohn-Bendita, Żyda z pochodzenia, którego piętnuje sam sekretarz generalny Francuskiej Partii Komunistycznej jako „niemieckiego anarchistę” i „fałszywego rewolucjonistę”. W tym miejscu władza popełnia znany w historii błąd: mówi o nielicznych prowokatorach i wzmaga represje. Czterech studentów od razu trafia do więzienia. Natychmiast pojawia się nowe hasło demonstrantów: by ich uwolnić. Cohn-Bendit, ochrzczony Czerwonym Danym, zostanie wydalony do Niemiec. Nowe hasło studentów: „Wszyscy jesteśmy Żydami i Niemcami”. Barykady, starcia z policją. Inne hasło: „Precz z antyludowym reżimem gaullistowskim”. 2. Incydenty ze studentami zaskoczyły rząd. Władzy się wydawało, że Francja daleka jest od buntu. Po burzach wojny algierskiej bogaci się i pozwala de Gaulle’owi marzyć o wielkości kraju. Minister młodzieży tuż przed Majem przedstawił 600-stronicową Białą Księgę, opartą na ekspertyzach i sondażach. Ale ominął w niej w ogóle przemiany moralności seksualnej i dowodził, że młodzież myśli o wczesnym małżeństwie, sukcesie zawodowym i nie pcha się do polityki. Nie mniejszym zaskoczeniem był strajk związkowców, którzy studentów poparli. Robotnicy przedstawili żądania podwyżek płac. Proklamowany został strajk generalny i pół Francji stanęło: strajkowało prawie 6 mln pracowników. Rząd reagował szybko: jeszcze w maju porozumienie ze światem pracy daje 20-procentową podwyżkę płacy minimalnej z przyrzeczeniem jej automatycznego corocznego podnoszenia. Jednak sytuacja pozostaje napięta. „Reforma tak, sranie – nie” – tak w skrócie miał określić prezydent de Gaulle swoją postawę wobec Maja. Generał, mistrz słowa, świadomie użył przy tym archaizmu chienlit, bardzo wulgarnego, oznaczającego robienie pod siebie, bez kontroli. I Francuzów rzeczywiście przestraszył, że kraj ogarnie chaos. Nagle de Gaulle znika. To dramatyczny gest: pojechał do Niemiec na tajną naradę z dowódcą wojsk francuskich w Niemczech. Od niego słyszy nie tylko słowa lojalności, ale i gwarancje, że wojsko zapewni bezpieczeństwo. Na wezwanie de Gaulle’a do manifestacji poparcia władzy na ulice Paryża 30 maja wyszła milionowa manifestacja, znacznie przekraczająca liczebność buntowników i strajkujących w Paryżu. Tradycyjna Francja się przebudziła. Bunt wygasał, a w przyspieszonych wyborach partia de Gaulle’a wzięła o 15 pkt proc. głosów więcej, niż miała przedtem. 3. Z dzisiejszej perspektywy nie bardzo udała się ta rewolucja młodym buntownikom. Po władzę, która w pewnym momencie leżała na ulicy, nie miał kto sięgnąć: bunt nie miał ani organizacji, ani jednolitej struktury. Rządzący nie tylko nie upadli, ale doraźnie się umocnili. A potem? Cohn-Bendit słusznie twierdzi, że soixante-huitards, ludzie z ducha ’68 roku, ani wtedy, ani nigdy nie doszli do władzy. Z tego grona nie wyszedł żaden francuski prezydent, żaden szef wielkiego koncernu. Jedyna postać, potem u władzy, której to osobiste doświadczenie i emocje ’68 roku można przypisać, funkcjonowała za granicą. To Vaclav Havel, późniejszy prezydent Czech. Władza nie bardzo się więc zmieniła. Natomiast solidne, zdawałoby się, bezpieczniki społeczeństwa patriarchalnego i wiejskiego, tak duszące młodzież, puściły. I obyczaje społeczne zmieniły się radykalnie. To René Rémond, wybitny historyk, sformułował tezę, że ofiarami Maja padły Kościół, Partia Komunistyczna i uniwersytety. Kościół musiał stawić czoło kryzysowi pokoleniowemu, wieś wyludniła się do miast, młodych robotników wepchnięto w taśmę, narodziły się supermarkety, nowemu społeczeństwu paraduje co dzień przed oczami nowy świat w domu – pralki, telewizory, lodówki, nawet samochody. Ten nowy świat zderza się z dawnym, jakimś wiejskim, większej surowości, katechizmu, którego nauczano na pamięć, dyscypliny, formy. Trzeba było trzymać się prosto, zachowywać poprawnie, odnosić grzecznie do rodziców, chodzić w niedzielę do kościoła. Czy dlatego jedno z haseł Maja brzmiało: „Cieszcie się życiem bez hamulców”? „Pokolenie ’68 nie wychowywało dzieci w perspektywie religijnej albo pozwoliło im się od niej oddalić” – objaśnia Denis Pelletier, historyk katolicyzmu. Hierarchia katolicka, złożona ze starszawych księży, z trudem godziła się na emancypację robotników w latach 50. Ale już zupełnie nie mogła przełknąć „emancypacji ciał” 1968 r. Kapitalnie ujął to ów Pelletier: Jezus robotnik jeszcze przechodził, ale Jezus młody mężczyzna, który broni swojej wolności seksualnej – tego już było za dużo. Tak jak i innych pomysłów: szczęścia bez hamulców, wyzwolenia kobiet. Po pięciu latach przyszła legalizacja aborcji. Pokolenie ’68 na pewno bardziej myślało o szczęściu na Ziemi, niż troszczyło się o życie wieczne. 4. Radykalnie i stosunkowo szybko zmieniła się edukacja. Studenci w Maju bili się przeciw „mandarynom”, nietykalnym profesorom, których – nawet jeśli głosili głupstwa – chronił autorytet katedry i togi. Hierarchia szkolna i autorytet zbudowany, podobnie jak w Kościele, na głoszeniu prawd – tam z katedry, a tu z ambony – w dużym stopniu ustąpił pedagogice partycypacji, dialogu: „Zabrania się zabraniać!”. Od 1958 r., kiedy de Gaulle obejmował władzę, do 1968 r. liczba studentów eksplodowała – z 200 tys. do prawie 600 tys. Uniwersytety stały się za ciasne i przestarzałe. Dyplom uniwersytecki miał być w założeniu cennym biletem do prawdziwej kariery. Cóż to jednak za wyróżnienie, skoro dostępne jest tak masowo? Ówczesne sławy intelektualne na prawicy ostrzegały: jeśli chcecie awansu poprzez dyplom, trzeba wprowadzić selekcję na progu, po

