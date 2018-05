Dominik Sipiński Karenowie – uchodźcy z Mjanmy Biblijna niepodległość W Mjanmie mieszka ponad 130 mniejszości, które wciąż są ze sobą w konflikcie. Ostatnio wszyscy mówią o Rohingjach. Cały świat im współczuje. A o Karenach, którzy też musieli opuścić swoją ojczyznę, nikt nie pamięta.

Dominik Sipiński Do Kawthoolei, czyli powstałego przy obozie Mae La kareńskiego zboru baptystów, przychodzi się nie tylko na msze. Saw Tarpoe właśnie rozpoczął szkolne wakacje, czyli najnudniejszą część roku. Pierwszy wolny dzień powitał mszą o świcie, zanim zwrotnikowe słońce nad zachodnią Tajlandią rozgrzało powietrze do prawie 40 stopni. Południe spędził we względnym chłodzie pokoju w internacie. W ciągu roku dzieli dormitorium z kilkoma innymi uczniami, ale teraz jest tu sam, więc korzysta, ile wlezie. Potem zagrał z kumplami, uchodźcami z sąsiedniego obozu Mae La, w chinlone, rodzaj siatkonogi, piłką z bambusowej trzciny.

Saw Tarpoe właśnie rozpoczął szkolne wakacje, czyli najnudniejszą część roku. Pierwszy wolny dzień powitał mszą o świcie, zanim zwrotnikowe słońce nad zachodnią Tajlandią rozgrzało powietrze do prawie 40 stopni. Południe spędził we względnym chłodzie pokoju w internacie. W ciągu roku dzieli dormitorium z kilkoma innymi uczniami, ale teraz jest tu sam, więc korzysta, ile wlezie. Potem zagrał z kumplami, uchodźcami z sąsiedniego obozu Mae La, w chinlone, rodzaj siatkonogi, piłką z bambusowej trzciny. Przyszedł wieczór, jego ulubiona pora dnia, mimo szalejących malarycznych komarów. Słońce jeszcze nie w pełni zaszło nad Mjanmą, ojczyzną Tarpoe, a ostatnie promienie roztoczyły nad internatem szkoły Kawthoolei surrealistyczną różową poświatę. Tarpoe usiadł na tarasie i wyciągnął pożyczone mu przez kolegę ukulele, przechowywane z troską godną stradivariusa, z metką wciąż przyczepioną do gryfu. Na własne, za 1200 tajskich bahtów (ok. 140 zł), go nie stać. Nucąc kareńskie ballady, spojrzał na pusty internat i w kierunku schowanego za górą własnego kraju. Zastanowił się, czy woli nudę samotnych wakacji w obozie, czy ryzyko śmierci w domu. I, jak co roku od dziewięciu lat, uznał, że w takiej sytuacji nic-się-niedzianie jest zdecydowanie lepsze. Przez najbliższe trzy miesiące każdy jego dzień będzie wyglądał tak samo. Jako jeden z dwóch uczniów nie opuści internatu i nie pojedzie do rodzinnej wioski w Mjanmie. Drugim, który zostanie w Kawthoolei, jest jego młodszy brat. Zresztą, nawet nie mają do kogo wracać. Spośród ich dziesięciorga rodzeństwa żyje tylko jeszcze jeden brat, starszy, który jest żołnierzem w Kareńskiej Armii Wyzwolenia Narodowego w Mjanmie. Rodziców oraz pozostałych braci i siostry zabili albo żołnierze birmańskiej armii Tatmadaw, albo gruźlica. – W Kawthoolei dostałem nowe życie – mówi Tarpoe. Zostało mu jeszcze pięć lat nauki w placówce prowadzonej przez Kareński Konwent Baptystów. Potem może zostanie księdzem. Albo nauczycielem, choć tu te role się przenikają. Na ścianie obok wisi lista tematów zajęć, które Tarpoe wkrótce może będzie wykładał uczniom. Do wyboru między innymi: „Dlaczego homoseksualiści błądzą?” i „Jaką drogę do zbawienia proponują muzułmanie i dlaczego jest zła?”. Bezpieczna szkoła 23-letni Tarpoe jeszcze dekadę temu nie planował zostać księdzem. Co więcej, nie miał w ogóle pojęcia o chrześcijaństwie. Urodził się w klepiącej biedę rodzinie kareńskich buddystów w stanie Mon, wciśniętym między Tajlandię i Morze Andamańskie, w kraju zwanym wówczas jeszcze Birmą, a dziś – Mjanmą. Wokół szalała jedna z najdłuższych wojen domowych na świecie. Karenowie byli na pierwszej linii frontu od jej początku w 1948 r. W latach 80. wojna w Mjanmie już spowszedniała, ale na pewno nie stała się mniej niebezpieczna. Tarpoe opowiada o wymordowanych członkach rodziny z chłodną precyzją osoby, która wie, że ich śmierć była tragicznym, ale nieuniknionym efektem wojennego rachunku prawdopodobieństwa. On sam uciekał nie przed prześladowaniami, ale przed biedą. – Mój starszy brat powiedział kiedyś, żebyśmy wyjechali do Tajlandii, bo tu znajdziemy pracę. Pracy jednak nie było, ale była szkoła biblijna, w której nieoczekiwanie znaleźliśmy nadzieję – wspomina. Do Kawthoolei trafił dziewięć lat temu. Chrześcijaństwo przyjął z kalkulacji, choć dziś jest już głęboko wierzący. Zaczął intensywne studia Biblii i angielskiego. Wreszcie mógł uczyć się w języku kareńskim, który z narzucanym przez władzę w Mjanmie birmańskim poza alfabetem nie ma nic wspólnego. W Kareńskiej Szkole i Uczelni Biblijnej Kawthoolei uczy się razem z nim ponad 450 osób, niemal bez wyjątku uciekinierów z Mjanmy, choć są też nieliczni Karenowie z Tajlandii. Są wśród nich dzieciaki z rodzin chrześcijańskich, ale wielu z nich to przechrzty, które do Kawthoolei trafiły tak jak Tarpoe. Nie z wiary, ale w poszukiwaniu bezpieczeństwa i chleba. Szkołę sponsoruje ponad 90 organizacji religijnych z całego świata, przede wszystkim z USA i Australii. To dzięki nim uczniowie mają gdzie mieszkać i co jeść, bieżącą wodę i prąd, choć niewiele więcej. Tarpoe żyje za 3,5 tys. bahtów rocznie (ok. 400 zł), bo takie stypendium dostaje od australijskiej narzeczonej jednego z pastorów. – Uczniowie przyjeżdżają, marząc o lepszym życiu. I te marzenia faktycznie prowadzą nas ku lepszemu – przekonuje dr Saw Wado, pastor i dyrektor Kawthoolei. – Dzięki innym Kościołom z całego świata nie czujemy się zapomniani. Obozy, których nie ma Szkoła Kawthoolei i obóz uchodźców Mae La to w praktyce jedno, choć formalnie – zupełnie co innego. W porze deszczowej oddziela je niewielka rzeka, w porze suchej, gdy wody w korycie nie ma, osady się zlewają. Terytorialna ciągłość nie wpływa jednak na to, że Kawthoolei to autonomiczna szkolna placówka z dużym międzynarodowym wsparciem, a Mae La formalnie nie do końca w ogóle istnieje. Choć za rzeką pod strażą tajskiej policji mieszka ok. 40 tys. osób, to według władz w Bangkoku Mae La absolutnie nie jest obozem uchodźców. Tajlandia odmawia nadawania takiego statusu z powodów politycznych, bo liczy, że jeśli nie będzie się wtrącać w zagraniczne kryzysy uchodźcze, to inni nie będą ingerować w walki Tajów z muzułmańskimi separatystami na południu kraju. Żeby utrzymać tę fikcję, Tajlandia zamieniła Mae La i osiem mniejszych osad Karenów w ogrodzone drutem kolczastym i zamknięte dla mediów obozy. Udawanie, że problemu nie ma, nie zmienia jednak faktu, że kareńscy uchodźcy w Tajlandii są i nie spieszą się do wyprowadzki, bo w Mjanmie nadal trwają czystki etniczne prowadzone przez birmańską armię, które zmusiły ich do ucieczki. Gdy Birma była jeszcze częścią brytyjskich Indii, Karenowie żyli po swojemu w porośniętych dżunglą górach wzdłuż granicy. Pozostawali na uboczu rodzącego się ruchu na rzecz niepodległości Birmy w pierwszej połowie XX w. Ale gdy w trakcie drugiej wojny światowej kraj był pod okupacją japońską, Karenowie opowiedzieli się po stronie Brytyjczyków. Liczyli, że dzięki temu uzyskają autonomię. Jednak Londyn krótko po odbiciu Birmy wycofał się z kolonii bez nadmiernej troski o etniczne niuanse. Birmańscy niepodległościowcy, wywodzący się ze stanowiących około dwóch trzecich ludności kraju Bamarów, pamiętali sojusz Karenów z kolonizatorami i zaczęli ich postrzegać jako zdrajców. Karenów jest 5–6 mln, ok. 7 proc. populacji kraju, więc stanowili istotne zagrożenie dla i tak kruchej tkanki niepodległego kraju. Spór miał też podłoże religijne, bo odkąd na początku XIX w. do Karenów dotarli amerykańscy misjonarze, blisko połowa z nich przeszła na baptyzm; reszta to głównie buddyści, podobnie jak Bamarowie. Zamiast autonomii Karenowie dostali więc nowy reżim, który postanowił zbrojnie podporządkować sobie mniejszości. Pokojowe początkowo protesty w ciągu kilku miesięcy przerodziły się w wojnę. Słaby rząd niby próbował pogodzić interesy Bamarów i 134 inne oficjalnie uznawane grupy, ale w praktyce nie miał cierpliwości do odśrodkowych ruchów narodów, których z Bamarami prawie nic nie łączy. A po zamachu stanu w 1962 r. generałowie przestali nawet udawać, że chcą zgody, i zaczęli brutalnie tępić etniczne mniejszości. Przez drugą połowę XX w. rząd toczył naraz kilkadziesiąt wewnętrznych sporów, w tym równie zacięte z Kajahami, Szan i Kaczinami. Gdy wojna domowa przybrała na sile w latach 70., Karenowie zaczęli uciekać przez dziurawą granicę do Tajlandii. W 1984 r. Bangkok nie mógł już dalej udawać, że problem nie istnieje, więc stworzył „obozy tymczasowego osiedlenia”. Dziś mieszka w nich ok. 100 tys. osób, cztery piąte z nich to Karenowie. Międzynarodowe prawo tu nie obowiązuje, bo to przecież nie obozy uchodźców, a ONZ i zarządzająca organizacja The Border Consortium, skupiająca głównie instytucje kościelne, mogą Karenom pomagać tylko, o ile zgodzi się Bangkok. Za tajskim płotem Mae La przez lata znalazł się w najgorszej możliwej sytuacji. Zbyt bezpieczny i dofinansowany, aby zwrócić uwagę; zbyt biedny i zapomniany, aby cokolwiek zmieniło się na lepsze. Dzięki The Border Consortium, które rocznie wydaje 20 mln dol. na pomoc Karenom, w obozach nie ma głodu, ale i tak co trzeci mieszkaniec jest niedożywiony. Z panującą biedą niewiele da się zrobić. W obozach pracy prawie jej nie ma, pojedynczy uchodźcy zatrudnieni jako nauczyciele lub w organizacjach pomocowych mogą liczyć na 1000 bahtów miesięcznej pensji. Pozostałym Tajowie nie pozwalają pracować. Zresztą glejt na trzydniowe opuszczenie obozu kosztuje 200 bahtów sformalizowanej łapówki dla tajskich strażników, na co większości uchodźców nie stać. Szczęśliwcy mają za granicą rodzinę, która przesyła pieniądze, inni wegetują bez nadziei. W obozach jest namiastka gospodarki, ale pojedyncze sklepy prowadzą prawie bez wyjątku muzułmanie, często Rohingjowie niemieszkający w samym Mae La i dzięki temu mniej ograniczeni przez tajską policję. Zarabiają nawet kilka tysięcy bahtów dziennie, a liderzy buddystów i baptystów wykorzystują zawiść do podsycania i tak powszechnej w Mjanmie niechęci do muzułmanów. O muzułmańskich Rohingjach z Mjanmy w ogóle jest ostatnio głośno. Przypomina się pogrom, jak

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.