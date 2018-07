Artur Domosławski Daniel Ortega: od buntownika do autokraty Kroki tyrana Jak Daniel Ortega, wczorajszy rewolucjonista, sam stał się despotą i wciąga Nikaraguę w wojnę domową.

Oswaldo Rivas/Reuters/Forum Managua, ostatni raz tak gwałtowne demonstracje były 40 lat temu, przeciw dyktaturze Somozy. Koło się zamyka. Takich protestów Nikaraguańczycy nie pamiętają od 1979 r. – wówczas lewicowi partyzanci, z Danielem Ortegą jako jednym z komendantów, obalili dyktaturę Anastasia Somozy. Teraz to jednak Ortega jest zamordystą, który mierzy się z ruchem protestu. Codziennie gdzieś odbywa się manifestacja albo bitwa z policją i rządowymi bojówkami, gdzieś wzniesiono nową barykadę, spalono budynki. Śmiertelnych ofiar padło już ponad 350 i nie wydaje się, by na tym rządowe represje się zakończyły. Wciąż nie wiadomo, czy finał politycznego trzęsienia ziemi będzie taki sam jak cztery dekady temu – czyli obalenie autokratycznego rządu, czy raczej „demokratura” Ortegi umocni się.

Początek Zaczęło się niewinnie. 18 kwietnia rząd ogłosił reformę ubezpieczeń społecznych, która miała polegać na zmniejszeniu emerytur o 5 proc. oraz zwiększeniu składek płaconych zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Ortega, który w drugiej odsłonie swego politycznego żywota rządzi od 11 lat, odziedziczył miejscowy ZUS w doskonałej kondycji, z nadwyżką. Dziś jest on na skraju bankructwa z powodu ryzykownych inwestycji. Rząd podjął próbę ratowania go, sięgając do kieszeni obywateli. To wywołało masowy protest. W jednym szeregu stanęli wszyscy poszkodowani: emeryci, pracownicy i przedsiębiorcy. Serce i duszę protestowi nadali jednak studenci. Zbuntowanych wspiera też wielu duchownych, popierających do tej pory Ortegę (głównie za sprawą wprowadzenia drakońskiej ustawy antyaborcyjnej). Już drugiego dnia protestów padło trzech zabitych – dwóch studentów i jeden policjant. Rząd wysłał przeciwko demonstrantom policję i bojówki rekrutujące się z Młodzieży Sandinistowskiej. To młodzi zwykle z najbiedniejszych dzielnic, rządy Ortegi wyciągnęły ich z dna nędzy. Trzecią bronią reżimu są snajperzy. To najpewniej oni na początku protestów zabili 15-letniego Alvara Conrada i to oni strzelali do ludzi szukających azylu w Katedrze Metropolitalnej w Managui. Dawno temu komendant Daniel Ortega był idealistą i wysyłanie snajperów do walki z protestującymi uważał za niewybaczalną zbrodnię. Rewolucję z 1979 r., która wprowadziła nazwisko Ortegi do historii walki uciśnionych, okrzyknięto „rewolucją poetów”. Wśród jej przywódców i sympatyków poetami lub prozaikami byli Tomas Borge, Sergio Ramirez, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli. Początki rebelii sięgały lat 30. XX w., kiedy to lider chłopski Augusto Sandino wzniecił bunt przeciwko amerykańskiej okupacji Nikaragui i przeciwko miejscowej oligarchii. Amerykanie wycofali się, lecz sam Sandino został zastrzelony przez Gwardię Narodową. Jego idee, walka i śmierć zainspirowały kolejne pokolenia buntowników, w tym Daniela Ortegę. Rolnicza Nikaragua należała de facto do kilkunastu oligarchicznych rodzin, którym przewodził klan Somozów. Jego przywódca Anastasio Somoza jako prezydent kradł publiczne pieniądze, a przeciwników więził, torturował i zabijał, sięgając po wyszukane okrucieństwo. Czuł się bezpiecznie nawet w obliczu rosnącej w siłę w latach 60. i 70. partyzantki, wierząc, że ma w odwodzie bezwarunkowe poparcie Waszyngtonu. Wszak Biały Dom nieraz obiecywał, że nie pozwoli na „drugą Kubę” w swoim sąsiedztwie. A jednak pozwolił – okrutnik Somoza psuł reputację administracji Jimmy’ego Cartera, szczycącej się rozprzestrzenianiem idei praw człowieka. Zaś rewolucja sandinistów – prócz wąskiej grupy oligarchów – miała poparcie właściwie całego społeczeństwa. Zwycięscy sandiniści pod wodzą Ortegi przeprowadzili reformę rolną, ograniczyli analfabetyzm i objęli biednych opieką zdrowotną. Udało się zrealizować tylko część planów, bo jednocześnie musieli walczyć z kontrrewolucją, dozbrajaną przez CIA. Sandiniści – mimo sympatii do rewolucji kubańskiej – nie chcieli jednak powielać radzieckich wzorów i zachowali demokrację. Pierwsze po rewolucji wybory, w 1984 r., wygrali i Ortega został prezydentem. Następne, w 1990 r., Ortega przegrał i, jak na demokratę przystało, ustąpił z urzędu. Ten sam polityk reaguje dziś na społeczny bunt krwawymi represjami. Dlatego niektórzy z demonstrantów nieśli transparenty zrównujące dawnego idealistę z okrutnikiem Somozą. MAJ. Rewolta młodych Ortega nie stracił całkiem politycznego węchu. Po pięciu dniach demonstracji i walk ulicznych ogłosił, że rząd wycofuje się z reformy ubezpieczeń społecznych. Okazało się jednak, że jest za późno – że protestującym nie chodzi już tylko o cofnięcie tej jednej reformy. Teraz zaczęli domagać się odejścia Ortegi raz na zawsze. „Demonstruję, ponieważ pragnę Nikaragui bez dyktatury. To niesprawiedliwe, że nasz kraj cierpi z powodu rządu, który sięga po represje, nie szanuje praw ludzi” – tłumaczy korespondentowi hiszpańskiego „El Pais” 22-letni Erik Rocha. Zakonnica Giselle Gomez mówi z kolei tak: „Ten lud walczy o sprawiedliwość. Prezydent to cynik bez sumienia. Przeżyłam rewolucję sandinistów, popierałam ich. Dlatego dziś jestem oburzona i wściekła”. Przeciwko Ortedze wystąpił głośno jego dawny towarzysz – sławny pisarz Sergio Ramirez. 23 kwietnia, dzień po wycofaniu się Ortegi z decyzji o reformie ubezpieczeń, Ramirez odbierał w Madrycie prestiżową literacką Nagrodę im. Cervantesa. Wykorzystał moment medialnego zainteresowania i wziął udział w pikiecie solidarnościowej z protestującymi w Nikaragui. Ramirez nie jest jedynie pisarzem – w pierwszej odsłonie rewolucji sandinistów w latach 1979–90 był wiceprezydentem kraju, czyli zastępcą Ortegi. Teraz zagrzmiał na łamach hiszpańskiego dziennika: „Rząd sięga po przemoc nieadekwatnych rozmiarów, bezsensowną, żeby zdławić sprawiedliwy protest obywatelski”. Autokraci, przekonani o własnej sile i bezkarności, przegapiają czasem moment wywrócenia pierwszej kostki domina. W Nikaragui był nią bunt młodych – jeszcze trzy miesiące temu byli postrzegani przez resztę społeczeństwa jako konformiści, pozbawieni pamięci, nastawieni na kariery. Jednak niedawno wydarzyło się coś, co ich politycznie przebudziło – wielkie pożary, które pochłonęły 5 tys. ha selwy. Ortega wykazał się nieudolnością, a ponadto arogancją, gdy odrzucił propozycję pomocy z sąsiedniej Kostaryki w postaci nowoczesnego sprzętu i zaprawionych w walkach z pożarami tamtejszych ekip strażackich. Młodych Nikaraguańczyków oburzyła pycha autokraty i lekceważenie spraw środowiska naturalnego. Zamanifestowali swój gniew na ulicach. Ortega odpowiedział, jak odpowiadają zazwyczaj autokraci: wysłał policjantów z pałkami i wierne sobie bojówki. To był błąd, który przemienił dotychczasowych konformistów w buntowników. Jeszcze wtedy być może młodzi oburzeni chcieliby rozmawiać z rządem, zgłaszać postulaty, negocjować. Teraz odrzucają już wszelkie paktowanie z Ortegą. „Niech idzie precz!” – to ich jedyny postulat. Przemiana Ortegi zaczęła się ponad dekadę temu, kiedy to po 17 latach abstynencji od rządzenia – przegrywał kolejne wybory – wrócił na fali niezadowolenia z neoliberalnej polityki, jaka wezbrała w niemal całej Ameryce Łacińskiej. Zaczął dobrze: programami społecznymi dla biednych, państwo finansowało budowę tanich mieszkań, drobni przedsiębiorcy dostali dostęp do mikrokredytów. Hojnie pomagała Ortedze Wenezuela pod rządami Hugo Cháveza. Gdy już zapewnił sobie poparcie wśród biednych, Ortega zaczął obłaskawiać duży biznes. Głównie za pomocą przepisów sprzyjających wolnej przedsiębiorczości, które równocześnie lekceważyły prawa pracownicze i ochronę środowiska. Tę przemianę Ortegi dotkliwie odczuli autochtoni mieszkający na terenach obfitych w złoto i cenne na rynku gatunki drzew. Są wypychani ze swojej ziemi i skrytobójczo zabijani. Kolejną wpływową grupą, którą Ortega ustawił po swojej stronie, byli purpuraci. Uczynili to chętnie w zamian za jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw antyaborcyjnych na świecie. Zakazuje ona usunięcia ciąży niezależnie od okoliczności. Nawet kobieta, która poroni, może trafić do więzienia pod zarzutem umyślnego usunięcia ciąży. Stojąc mocno na trzech nogach – biedni, biznes i Kościół – Ortega rozpoczął wojnę z opozycją. Repertuar znamy z różnych części świata: gdy rywal mógł zagrozić pozycji lidera, pojawiały się kryminalne oskarżenia. Gdy było to użyteczne, Ortega wciągał w walkę polityczną sąd najwyższy. Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2016 r. uniemożliwił on kandydowanie głównemu konkurentowi Ortegi, a wierna jak wojsko większość parlamentarna zniosła limit kadencji prezyde

