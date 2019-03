red. Co dalej z brexitem Milion chce głosu

Facundo Arrizabalaga/EPA/PAP Pod parlamentarną petycją z wnioskiem o powtórzenie referendum podpisało się już prawie 5,5 mln Brytyjczyków. Przeciwnicy brexitu mają nadzieję, że uda im się jeszcze odwrócić bieg historii i zatrzymać Wielką Brytanię w Unii. Oddajcie to ludziom – w niedzielę pod takim hasłem ulicami Londynu przeszła demonstracja zwolenników drugiego referendum w sprawie brexitu. Według organizatorów pojawiło się na niej ponad milion ludzi, a to oznaczałoby drugą w historii Wysp frekwencję – po marszu przeciwko wojnie w Iraku, który w 2003 r. zgromadził ok. 2 mln. Jednocześnie pod parlamentarną petycją z wnioskiem o powtórzenie referendum do poniedziałku podpisało się prawie 5,5 mln Brytyjczyków – to już bezkonkurencyjny rezultat, choć w głosowaniu w 2016 r.

A wszystko to przed kolejnym burzliwym tygodniem w Izbie Gmin, która już po zamknięciu tego numeru POLITYKI może przejąć kontrolę nad brexitem, przegłosowując kolejne możliwe opcje: przyjęcie umowy wynegocjowanej przez premier May albo tzw. soft brexit, czyli formalne wyjście, ale pozostanie w unii celnej (a może i w jednolitym rynku). Parlament prawdopodobnie weźmie też pod uwagę n

