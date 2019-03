red. Rosyjskie inwestycje na Krymie Drogi Krym

Piątą rocznicę aneksji i włączenia Krymu do Rosji uświetnił wizytą na półwyspie Władimir Putin, dziękując mieszkańcom za zachowanie, nawet pod ukraińskim butem, „miłości do Rosji w sercach”. Symbolem jedności jest 19-kilometrowy most przez Cieśninę Kerczeńską, łączący region krasnodarski z Kerczem, zbudowany, gdy Kijów odmówił okupantom udostępnienia drogi lądowej. Kosztował 3,3 mld euro, a wraz z autostradą łączącą półwysep z Moskwą – ponad 6 mld euro. Prezentów jest więcej, Moskwa była zmuszona wybudować elektrownie w Symferopolu i Sewastopolu, gdy Kijów zażądał zapłaty za dostawy energii. Otwierając je przy okazji rocznicy, Putin podkreślił, że symbolizują niezależność półwyspu. Otworzył też dwie bazy wojskowe, pozwalające zwiększyć kontrolę Rosji nad Morzem Czarnym i regionem. Kreml wpompował dotychczas w półwysep ponad 13,5 mld euro, to blisko 70 proc. krymskiego budżetu, 21 proc. całej pomocy dla regionów. Pieniądze mają zapewnić dobry nastrój oraz poparcie mieszkańców. I zapewniają: w Symferopolu witano prezydenta z entuzjazmem. Mniej entuzjazmu budzi natomiast aneksja w samej Rosji, gdzie obywatele dostrzegli, że kraj zbyt wiele wydaje. Zadowolenie z

