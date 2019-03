red. Prezydent Kazachstanu rezygnuje ze sprawowania władzy Nazarbajew się przesiada

Czy to kłopoty kolegi-weterana i autokraty z Algierii, prezydenta Butefliki, z kandydowaniem na kolejną kadencję sprawiły, że prezydent Kazachstanu nieoczekiwanie ogłosił, że po 30 latach rezygnuje ze sprawowania władzy? Raczej nie; 79-letni Nursułtan Nazarbajew, ostatni przywódca, który zaczynał jeszcze w czasach ZSRR, szykował się do tego kroku od wielu miesięcy. Przede wszystkim znacznie wzmocnił kompetencje narodowej Rady Bezpieczeństwa, na której czele stoi dożywotnio (dotąd ciała doradczego, a teraz z kompetencjami w resortach siłowych nawet dalej idącymi niż prezydenckie). Pozostaje też, rzecz jasna, oficjalnym Przywódcą Narodu, co zapewnia mu dożywotni immunitet i ochronę majątkową – jemu i rodzinie. Jednym słowem: Nazarbajew przesiada się, aby teraz kierować z tylnego siedzenia. Za kółkiem usiadł 65-letni Kasym-Żomart Tokajew, dawny premier, dyplomata, zastępca sekretarza generalnego ONZ, a ostatnio przewodniczący Senatu. Jeden z faworytów odchodzącego prezydenta. Będzie rządził do nowych wyborów, przewidzianych na kwiecień 2020 r. (chyba że odbędą się wcześniej). Analitycy faworyzują w nich córkę Nazarbajewa, Darigę. Właśnie zastąpiła Tokajewa na czele Senatu, co potwierdzałoby spekulacje. A opozycja prawie nie istnieje, co ułatwia plany. Nazarbajew cieszył się dużą popularnością (choć może

