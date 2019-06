My mamy mieć Fort Trump, Izraelczycy już mają Wzgórza Trumpa, w podzięce za zasługi amerykańskiego prezydenta. Uroczystość na Wzgórzach Golan, gdzie się znajdują, miała podniosłą oprawę: premier Benjamin Netanjahu mówił, że to „historyczna chwila”. Trzy miesiące temu Trump, w prezencie w kampanii wyborczej Netanjahu, uznał izraelską suwerenność nad Wzgórzami. Izrael okupuje je, kosztem Syrii, od 1967 r., a w 1981 r. ogłosił tu swoją suwerenność, nieuznawaną do dziś przez Radę Bezpieczeństwa.