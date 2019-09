WIELKA BRYTANIA: Dominic Cummings – zły duch brexitu

Jeśli dojdzie do brexitu bez umowy, to w dużej mierze za sprawą Dominica Cummingsa. To dziś najważniejsza – niektórzy dodają, że po premierze – osoba na 10 Downing Street.

Wielka dama, którą z pewnością oboje podziwiamy, powiedziała kiedyś »Doradcy doradzają, a ministrowie rządzą«” – zwróciła się w parlamencie do Borisa Johnsona Margot James, była już posłanka Partii Konserwatywnej, cytując Margaret Thatcher. „Panie premierze, proszę pamiętać o tym w stosunku do swojego głównego doradcy Dominica Cummingsa”. James kilka godzin wcześniej została wyrzucona z partii po tym, jak zagłosowała przeciwko rządowi Johnsona w sprawie brexitu.