Talibowie rosną w siłę

Dlaczego Trump odwołał rozmowy z talibami?

Nie będzie spotkania prezydenta Afganistanu i talibów u Donalda Trumpa w Camp David. W ostatniej chwili odwołano rozmowy, które miały być ukoronowaniem ponad rocznych negocjacji. Stało się to kilka godzin po kolejnym zamachu bombowym w Kabulu, w którym zginął m.in. amerykański żołnierz. Do ataku przyznali się talibowie. „Co to za ludzie, którzy mordują, aby poprawić pozycję negocjacyjną” – zatweetował prezydent USA. Decyzja o zerwaniu rozmów zapadła kilka dni po tym, jak główny amerykański negocjator Zalmay Khalizad ogłosił wstępny scenariusz zakończenia tej najdłuższej wojny Ameryki.