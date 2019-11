Brytyjczycy wymienią parlament

Węzeł gordyjski przecięty! Brytyjczycy pójdą do wyborów 12 grudnia i wymienią parlament. Na wybory, o które od dawna apelował premier bez większości Boris Johnson, zgodziła się ostatecznie Partia Pracy – dzięki jej poparciu udało się uzyskać potrzebną większość dwóch trzecich głosów. Laburzyści doszli do wniosku, że po kolejnym przełożeniu daty brexitu – na 31 stycznia – brak im już argumentów przeciwko rozwiązaniu Izby Gmin. Wcześniej oficjalnie twierdzili, że pomimo nowej umowy brexitowej premier może jeszcze doprowadzić do brexitu bez umowy.