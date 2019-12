Kamery na Ujgurów

Władze Chin zbierają setki tysięcy próbek DNA od przetrzymywanych w obozach Ujgurów w prowincji Sinciang. Napisał o tym „New York Times”: reporterzy gazety dotarli do byłych więźniów. Pekin twierdzi, że są to dobrowolne ośrodki szkoleniowe. Jednak organizacje praw człowieka i nieliczni świadkowie przekonują, że to obozy przymusowej reedukacji dla mniejszości etnicznych, a szczególnie dla niepokornych Ujgurów. Pobrane od nich próbki DNA trafią do bazy danych, która ma być podstawą największego w historii systemu kontroli społeczeństwa.