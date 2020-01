Co wolno papieżowi (seniorowi)?

Abp Georg Gaenswein, osobisty sekretarz papieża seniora Benedykta XVI i prefekt domu papieskiego, zażądał usunięcia imienia Benedykta z okładki książki broniącej obowiązkowego celibatu księży rzymskokatolickich. Nie dlatego, by papież senior był przeciwko celibatowi, bo nie jest, ale nie tak miała wyglądać książka, do której zgodził się napisać rozważanie o celibacie kapłańskim. Francuska wersja książki „Z głębi naszych serc’’ trafiła do księgarń w połowie stycznia. Na okładce widzimy zdjęcia gwinejskiego kardynała Roberta Saraha, ultrakonserwatysty, watykańskiego „ministra’’ liturgii i sakramentów, oraz papieża seniora Josepha Ratzingera.