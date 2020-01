Impeachmentowa lekcja cynizmu

Finał impeachmentu Donalda Trumpa – rozpoczyna się właśnie procedura w Senacie – to dopiero trzeci tak niezwykły epizod w historii USA, więc w Kongresie ma arcyuroczystą oprawę. Zakończenie spektaklu łatwo jednak przewidzieć: mimo przytłaczających dowodów, że obecny prezydent USA zmuszał prezydenta Ukrainy, by oczernił jego rywala w walce o reelekcję, grożąc wstrzymaniem amerykańskiej pomocy, Trump zostanie uniewinniony. Republikanie są zdeterminowani, by pozostawić go w Białym Domu.