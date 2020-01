Jeśli Donald Trump zakładał, że zabójstwo jednego z najważniejszych ludzi irańskiego reżimu skłoni Teheran do ustępstw czy odsunie tamtejszych radykałów od władzy, to się… pomylił. Według naszych informacji prezydent Iranu Hasan Rohani w zeszłym tygodniu złożył rezygnację. Przy czym do poniedziałku, gdy zamykaliśmy ten numer, nie było wiadomo, czy Najwyższy Przywódca Ali Chamenei ją przyjął. Rohani jest przedstawicielem umiarkowanej – jak na Iran – frakcji, która parła m.in.