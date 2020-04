Czy przyjdzie głód

Wielki głód bywał zwykle efektem epidemii, zmian klimatu lub złych rządów. Brzmi niebezpiecznie znajomo.

Podnoszę alarm! Jeśli nic nie zrobimy, jeśli się nie przygotujemy, to po pandemii koronawirusa czeka nas pandemia niedożywienia i głodu – przestrzega David Beasley, szef WFP, Światowego Programu Żywnościowego. To część globalnego systemu wczesnego ostrzegania, agenda ONZ zajmująca się m.in. udzielaniem pomocy humanitarnej. Okoliczności są takie, że przedstawicieli tego typu instytucji słucha się ze znacznie większą uwagą niż zazwyczaj.

Beasley pozbawia resztek komfortu. Przekonywał Radę Bezpieczeństwa ONZ, że i bez COVID-19 byliśmy na drodze do czegoś, co Anglosasi nazywają burzą doskonałą, mieszanką przyczyn prowadzących do kataklizmu.