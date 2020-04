COVID-19, tydzień dwudziesty drugi

Świat

FRANCJA: Boris Cyrulnik – jak przeżyć kryzys, podnieść się i iść dalej

Idea resilience, propagowana przez francuskiego neuropsychiatrę Borisa Cyrulnika, zaskakująco pasuje do obecnego kryzysu. Bezpiecznie przeżyją go tylko ci, którzy potrafią wycofać się do własnego świata i tam będą się przed tym kryzysem bronić.