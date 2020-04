Europożyczka na wirusa

Liderzy państw Unii nie dogadali się w sprawie pakietu pomocowego, który ma uchronić europejską gospodarkę przed koronazapaścią. Co prawda podczas czwartkowej telekonferencji zgodzili się na doraźną pomoc, która ma ruszyć w czerwcu w ramach istniejących już instrumentów, jak Europejski Mechanizm Stabilności. Ale jej kwota – ok. 500 mld euro, i to głównie w pożyczkach – nikogo nie zadowala. Szczególnie Hiszpanie i Włosi, dla których prognozy ekonomiczne są katastrofalne, liczyli na uzgodnienie mocarnego Funduszu Odbudowy.