Izrael ma dwóch premierów

Rząd jedności ma być sposobem na izraelski kryzys polityczny, którego nie pomogły rozwiązać trzykrotne wybory parlamentarne, za każdym razem utrzymujące rozdrobnienie w Knesecie. Liderzy dwóch zwaśnionych bloków zawarli koalicję, podzielili się resortami, na stanowisku premiera mają zmieniać się co półtora roku. Zaczyna dotychczasowy premier Beniamin Netanjahu, uciekający dodatkowo przed oskarżeniami o korupcję i nadużycia. Jego niewątpliwy talent do utrzymywania się przy władzy skłania jednak do pytania, czy uszanuje ustalenia z dotychczasowym rywalem Bennym Gancem, zwłaszcza to o zachowaniu rotacji w szefowaniu rządowi.