Ramadan w kwarantannie

Przez 30 dni 1,8 mld muzułmanów na całym świecie od wschodu do zachodu Słońca nie je, nie pije (nawet wody), nie pali, nie uprawia seksu. Ramadan, czyli dziewiąty miesiąc muzułmańskiego kalendarza, rozpoczął się 23 kwietnia i potrwa do 23 maja. W normalnych czasach związany z nim całodniowy post przerywany jest wieczorną ucztą – iftarem – spożywaną w licznym gronie bliskich lub w meczetach, w połączeniu z modlitwą. Pandemia wywróciła tę tradycję do góry nogami, choć akurat zakażeni koronawirusem, jak i wszyscy chorzy, są zwolnieni z postu.