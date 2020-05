Zamach na burmistrza Pragi?

Czy rosyjskie tajne służby naprawdę chciały zabić burmistrza Pragi oraz starostę jednej z centralnych dzielnic czeskiej stolicy? Przed tygodniem takie informacje opublikował renomowany tygodnik „Respekt” (a słynie on z tego, że ma bardzo dobre informacje z tajnych służb). Dziennikarze poinformowali, że kontrwywiad wykrył rosyjskiego dyplomatę, który przyleciał w kwietniu do Pragi, przywożąc ze sobą dawkę trucizny używanej w skrytobójczych zamachach. Potencjalnego zamachowca rzecz jasna nie aresztowano, kontrwywiad go po prostu dyskretnie obserwuje.