Jak Polak z Niemcem – raport z badań

Niemcy nas lubią, i to bardziej niż my ich. Polacy coraz rzadziej zachwycają się niemiecką gospodarką. Ogólnie znamy się kiepsko i raczej nie staramy się tego zmienić – tak wynika z badań przeprowadzonych po obu stronach granicy.

Holger Strauch (49 lat) jest berlińczykiem. Fascynuje go Hiszpania, jeździ tam regularnie co roku, hiszpańskiego uczy się od lat. O oddalonej o 100 km od Berlina Polsce wie, że rządzi nią Kaczyński, Polacy są religijni i nie lubią obcych. I że to kraj tani. Po raz pierwszy pojechał do Polski 10 lat temu. Dokładnie – do przygranicznych Słubic, na Polenmarkt, miejskie targowisko. Od tej pory regularnie, raz na miesiąc, jeździ na granicę: kupuje tańsze papierosy, wędliny, czasami idzie na obiad.