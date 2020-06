Chiny vs. Indie: na kije i kamienie

Z dziwnym spokojem reszta świata przygląda się militarnej konfrontacji Chin z Indiami. Ich himalajskie pogranicze to kombinacja roszczeń terytorialnych, mocarstwowych apetytów i niestarannie wytyczonej linii demarkacyjnej. Ostatnio oba państwa intensywnie wzmacniają obecność wojskową w regionie, przybywa więc pretekstów do przypadkowych spięć i pretensji, np. oskarżeń o budowanie posterunków obserwacyjnych lub dróg na terytorium sąsiada. Indyjska próba zmuszenia Chińczyków do powrotu na swoją stronę była powodem starcia, do którego doszło w połowie czerwca w dolinie rzeki Galwan na wysokości ponad 4000 m n.