Płonące plaże Bułgarii

Jedno nagranie Iwanowa wrzucone na YouTube wszystko zmieniło.

Takich protestów – kilkudziesięciotysięcznych – nie było w Sofii od 2013 r., gdy demonstranci doprowadzili do obalenia pierwszego rządu Bojko Borysowa. Dziś żądania są podobne – trzeci rząd Borysowa i prokurator generalny Iwan Geszew muszą odejść. Zaczęło się tydzień temu od nagrania wideo. Opozycyjny parlamentarzysta Hristo Iwanow zatrzymał się motorówką na plaży, która jest oficjalnie publiczna. Natychmiast pojawili się agenci służby bezpieczeństwa i zmusili go do odpłynięcia.