Zemsta w herbacie

Aleksiej Nawalny, 44-letni najbardziej rozpoznawalny w świecie rosyjski opozycjonista, przebywa w klinice Charité w Berlinie. W poniedziałek jego stan określano jako poważny i potwierdzono obecność trucizny w organizmie. Jak wiadomo, 20 sierpnia zasłabł na pokładzie samolotu z Tomska do Moskwy, po awaryjnym lądowaniu w Omsku trafił tam w stanie śpiączki na oddział reanimacyjny, a po długich targach rodzina dostała następnego dnia zgodę na przetransportowanie go do Niemiec. Wiele wskazuje, że truciznę zawierała herbata wypita w bufecie tuż przed odlotem z Tomska.