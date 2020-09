CHINY: Pekin zmiękcza Hollywood

Finansowy nacisk na Hollywood jest dziś nieodłącznym elementem prowadzonej przez Chiny polityki soft power, która coraz częściej łamie artystom i producentom kręgosłupy i sprawia, że są w stanie przymknąć oczy na najbardziej absurdalne wymagania.

Część widzów wezwała do bojkotu produkcji, gdy grająca tytułową rolę Yifei Liu poparła akcję policji pacyfikującej antychińskie protesty w Hongkongu.

Do kin znów trafiła „Mulan”, amerykańsko-chińska superprodukcja – tym razem w fabularnym remake’u słynnej animacji ze studia Disneya. To opowieść o młodej dziewczynie, która na wezwanie cesarza przyłącza się do armii, aby w męskim przebraniu walczyć z wrogiem. Łamie w ten sposób święte prawa, lecz jej odwaga, brawura i inteligencja zyskują wreszcie uznanie żołnierzy, rodziny i samego władcy.

Film, nakręcony przez nowozelandzką reżyserkę Niki Caro (kilka lat temu zrealizowała „Azyl”, którego bohaterami byli Antonina i Jan Żabińscy, ukrywający podczas wojny Żydów w warszawskim zoo) imponuje rozmachem, efektami specjalnymi, świetną obsadą, w której błyszczą gwiazdy chińskiego kina.