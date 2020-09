Pokój na trawniku

Na trawniku Białego Domu przedstawiciele Izraela, Bahrajnu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisali porozumienie o wzajemnym uznaniu dyplomatycznym. Strony wymienią ambasadorów, rozwiną oficjalną współpracę handlową i turystyczną, otworzą niebo dla samolotów sygnatariuszy. Sprawa jest znacząca przede wszystkim dlatego, że Emiraty i Bahrajn będą odpowiednio trzecim i czwartym państwem arabskim, które uznało Izrael (pierwszy był Egipt w 1979 r., druga – Jordania w 1994). Jazzband zagrał „Love is in the Air”, prezydent USA ogłosił „narodziny nowego Bliskiego Wschodu”, a przychylna mu prasa usilnie pisze o „porozumieniu pokojowym”, którego oczywiście nie było.