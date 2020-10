Trump gra religią

Biden jest przeciwko Bogu i przeciw broni – straszy wyborców prezydent Trump. Sam pokazuje się z Biblią w ręce na tle kościoła, atakuje gubernatorów, którzy w ramach walki z pandemią zniechęcają wiernych do chodzenia na nabożeństwa, za to chwali się, że uznał Jerozolimę, święte miasto żydów i chrześcijan (nie wspomina, że także muzułmanów), za stolicę Izraela. Wygląda na to, że Trump postawił na religię w walce o drugą kadencję. I chce skonsolidować za sobą amerykańskich chrześcijan i żydów, dyskredytując katolika Bidena i baptystkę Kamalę Harris, kandydatkę na wiceprezydent USA.