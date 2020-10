Bańka w bunkrze

Polityczne centrum Rosji nie leży dziś na Kremlu, ale na zachodnim przedmieściu Moskwy, w rezydencji Nowo-Ogariowo, gdzie na czas pandemii zamknął się prezydent Władimir Putin, prymus samoizolacji i pracy zdalnej. Od pół roku rządzi krajem przez wideokonferencje i telefony z wydzielonymi liniami, stojącymi na biurkach wszystkich istotnych funkcjonariuszy putinizmu. Jeśli rusza się z zalesionego kompleksu ogrodzonego wysokim na sześć metrów murem, to przede wszystkim do ulubionego Soczi. Publicznie pojawia się wyjątkowo rzadko, a jeśli już, to z zachowaniem superdystansu społecznego, np.