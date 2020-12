GRECJA: Wielkie greckie urodziny

W nowym roku odrodzona Grecja będzie obchodzić swoje dwusetne urodziny. Pozostało niewiele czasu, aby zdecydować, co konkretnie ma świętować i z kim.

Negros tu Moria był w Ghanie tylko raz. I czuł się dziwnie. Poznał paru wujków ze strony ojca, parę ciotek ze strony matki. Poudawał, że rozumie, co do niego mówią. I wrócił do Aten, w których spędził prawie całe swoje 30-letnie życie. Jego rodzice już na zawsze będą imigrantami z Ghany, którzy przyjechali do Grecji za lepszym życiem. Ale on sam uważa się za Greka. Na prawosławnym chrzcie dostał imię Spiros, skończył greckie szkoły, po grecku mówi, myśli i rapuje. I to jak!

Dziennikarze muzyczni rozpływają się nad jego talentem, nad językową maestrią, nazywają objawieniem.