Dla tureckich dziennikarzy zagrożeniem jest już nie tylko mówienie czy pisanie tego, co myślą. Ale również relacjonowanie tego, co sądzą miliony Turków.

Wyrok w sprawie Cana Dündara to wielki cios dla niezależnego dziennikarstwa – oświadczył kilkanaście dni temu szef niemieckiego MSZ Heiko Maas. Odpowiedź była natychmiastowa: „Can Dündar został skazany za szpiegostwo i działalność na rzecz organizacji terrorystycznej. Nazywanie go dziennikarzem (…) jest obrazą dla wszystkich prawdziwych dziennikarzy. Zamiast popierać jego przestępstwa, nasi partnerzy powinni dokonać jego ekstradycji do Turcji” – napisał na Twitterze Fahrettin Altun.