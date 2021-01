Wolność dla Nawalnego

W ostatni weekend rosyjskie władze pierwszy raz oficjalnie przyznały, że wiedzą, kto to jest Aleksiej Nawalny. Ale potrzeba było do tego największych od kilkunastu lat protestów w ponad stu rosyjskich miastach. Były one odpowiedzią na aresztowanie lidera rosyjskiej opozycji zaraz po powrocie z Niemiec, gdzie dochodził do siebie po próbie otrucia go przez rosyjskie służby. W sobotę na ulice wyszło ponad 40 tys. Rosjan: od liberałów do nacjonalistów. Władze mówią o zaledwie 4 tys. demonstrantów, ale jednocześnie oficjalne dane – o ponad 3,5 tys.