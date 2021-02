Republikanie stawiają na Trumpa

Po szturmie na Kapitol zdawało się przez chwilę, że Republikanie zerwą z Donaldem Trumpem. Przywódcy partii w Kongresie: Mitch McConnell w Senacie i Kevin McCarthy w Izbie Reprezentantów, potępili atak i przyznali, że to prezydent był za niego odpowiedzialny. McConnell sugerował, że gotów jest poprzeć impeachment Trumpa, co stwarzało nadzieję, że pójdzie za nim dość jego partyjnych kolegów, aby uznać byłego prezydenta winnym podżegania do buntu i uniemożliwić mu start w wyborach w 2024 r. Okazało się to złudzeniem.