Cyberataki na szpitale

Montpellier, Villefranche-sur-Saône, Narbonne, Dax – to tylko niektóre francuskie miasta, w których niedawno cyberpiraci zaatakowali systemy informatyczne szpitali. Przestępcy szyfrują zebrane dane medyczne albo blokują dostęp do nich – żądając okupu za przywrócenie działania systemu albo – co gorsza, za zwrot wyników badań samych pacjentów. Dochodzi nawet z tej przyczyny do odroczenia zabiegów na salach operacyjnych. Dlatego placówki prawdopodobnie wolą szybko zapłacić okup.